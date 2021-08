Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Boom bij skatepark hangt bomvol schoenen, skaters leggen uit waarom

Het is een opvallend plaatje in het skatepark op de Boulevard in Bergen op Zoom. Daar hangen meerdere bomen vol met schoenen. Inmiddels is er zelfs een koord gespannen om meer afgedankte stappers kwijt te kunnen. “Het is een vorm van kunst.”

Sven de Laet Geschreven door

Je ziet ze wel vaker bij skatebanen, de zogenaamde schoenenbomen. Maar wat nou het idee erachter is? “Daar gaan meerdere verhalen over rond”, vertelt Jasper Roegiest, die met grote regelmaat op het Bergse skatepark te vinden is. “Laatst las ik in een artikel dat we onze schoenen in de boom zouden gooien als we een nieuw trucje onder de knie hadden. Had ik nog nooit van gehoord. En ook mijn maten hier kenden die theorie niet. Zou ook een duur geintje worden, joh.”

"Door het skaten verslijten schoenen veel sneller. Zeker die neuzen zijn binnen no time kapot."

Voor Jasper is de reden een stuk praktischer: “Door het skaten verslijten schoenen veel sneller. Zeker die neuzen zijn binnen no time kapot. Op het moment dat we een nieuw paar hebben, kunnen de oude schoenen weg. Die gooien we dan in de boom. Een mooie traditie en leuke versiering.”

vergroot

Volgens skatevriend Morten Aartsen gaat het zelfs nog iets verder. “Het is een soort van kunst.” Het was dan ook zijn plan om het project wat verder uit te breiden. “De boom hing op een gegeven moment aardig vol. Toen kwam ik op het idee om een draad te spannen. We zijn naar de Praxis gereden. ‘Hallo, wij komen zestig meter touw halen.'” Inmiddels hangt het oranje koord er en zijn ook de eerste schoenen eroverheen geworpen. “Zou toch mooi zijn als het straks helemaal volhangt?”

Overigens zijn het niet alleen schoenen, die in de boom hangen. “Je bedoelt die Elmo”, lacht Jasper. “Laatst stond de kermis hier. Toen is die knuffel natgeregend. Ze wilden hem eigenlijk al weggooien. Nou, dan wilden wij hem wel hebben. Nu houdt hij daar alles goed in de gaten.”

Elmo houdt alles goed in de gaten. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.