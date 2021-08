Schilder valt van ladder en raakt zwaargewond: 'Viel meters naar beneden'

Een schilder is donderdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij van een ladder viel tijdens werkzaamheden aan een huis aan de Willem-Alexanderstraat in Drunen. Het ongeluk gebeurde rond één uur.

De schilder was bezig met een boeiboord, de opstaande rand van het dak. Een buurjongen zegt verder niet veel te weten over de heftig val. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.