Ree spartelt in de Zuid-Willemsvaart, Helmonder haalt hem uit het water

Een helfdhaftige Helmonder heeft donderdag een ree uit de Zuid-Willemsvaart gered. De man sprong zonder te twijfelen in het koude water en kon het dier met wat hulp van omstanders op de kant krijgen.

Hoe de ree in het water bij de Julianabrug was beland, is niet duidelijk. De reddende zwemmer kreeg het dier pas in de gaten toen het al in het water lag te spartelen.

Vrijgelaten

De geschrokken ree had nog even om bij te komen en op te warmen. Het dier is diezelfde dag nog vrijgelaten in natuurgebied Het Goor. De Helmonder die voor het beestje in het water was gesprongen heeft als dank van de politie een kleine beloning gekregen.