Max zien racen? In Zandvoort doen ze dat op stoeltjes uit Elshout

Foto: Van Stokkum Seatings Foto: Van Stokkum Seatings Foto: Van Stokkum Seatings Foto: Van Stokkum Seatings Foto: Van Stokkum Seatings Volgende Vorige vergroot 1/5 Foto: Van Stokkum Seatings

Van Stokkum Seatings uit Elshout mag zich sinds een paar jaar officieel Hofleverancier noemen. En dat komt goed uit, want het Brabantse evenementenbedrijf heeft de eer om bij de Grand Prix in Zandvoort de tribunes en bijbehorende zitplaatsen te mogen bouwen. "Een mooi, maar ook een groot project", zegt Carlo van Stokkum, directeur van het bedrijf uit Elshout, die voor zitplaatsen voor 100.000 bezoekers moet zorgen.

De opdracht kwam meer dan twee jaar geleden op het bureau van Van Stokkum Seatings te liggen via de organisatie van de Dutch Grand Prix. "We zijn al een flinke tijd bezig met de bouw van de tribunes. Dat is onze specialiteit, tribunes bouwen in alle soorten en maten. Met meer dan honderdvijftig vrachtwagens is het materiaal aangevoerd. De piek lag in de laatste anderhalve maand. Gemiddeld gingen er dagelijks zo'n vijfentwintig mensen vanuit Brabant richting Zandvoort. In de piek kwamen daar nog wat uitzendkrachten uit Zandvoort en omgeving bij", beschrijft Carlo van Stokkum de werkzaamheden.

"Dagelijks gingen er zo'n 25 mensen vanuit Brabant naar Zandvoort."

Behalve het bouwen van de tribunes, moesten er onder de tribunes ook ruimtes komen voor bijvoorbeeld horecapunten en toiletten. "Het circuit heeft te weinig vierkante meters. Onder de tribunes hebben we extra ruimtes moeten maken en die moeten verstevigen. De ondergrond van de tribunes in de duinen is verstevigd met het asfalt van het oude circuit. De tribunes moeten aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Zo streng hebben we het in Europa nog niet vaak meegemaakt. We hebben onder meer extra ballast gebruikt zodat de tribune niet kan gaan schuiven."

Medewerkers van Van Stokkum Seatings aan het werk in Zandvoort (Foto: Van Stokkum Seatings). vergroot

Van Stokkum Seatings is blij met de opdracht, want tijdens de coronapandemie viel het ene na het andere project uit. "Vorig jaar februari kregen we al een annulering van een hippisch evenement in Hong Kong. Niet wetende dat onze vrachtwagens zes weken later helemaal stil zouden staan. Veel evenementen zijn doorgeschoven naar volgend jaar en hopelijk gaan ze dan wel door. Zo zouden we tribunes bouwen bij het Bloemencorso in Zundert maar die gaat voor het tweede jaar niet door."

"Ik vind de Formule 1 wel interessant, maar zit niet elke race voor de tv."

In Elshout zijn dan ook blij met het werk in Zandvoort. "De tribunes mogen dan voor twee derde vol met toeschouwers, maar de tribunes moeten er wel staan. Het werk is voor het grootste deel klaar. We moeten op tijd opleveren. We zijn nu in de laatste fase bezig met het nummeren van de stoelen en het maken van looproutes. Ik ben hartstikke trots op wat wij als team hebben neergezet."

Van drie tot en met vijf september is het D-day in Zandvoort. "Een week eerder is de Grand Prix in Francorchamps. Daarna komt het hele circus naar Nederland. Een superevenement. Ik ben trots dat ze voor ons hebben gekozen."

Een bijzondere plek op het circuit? Voor Carlo is dat de paddock-tribune. "Daar heb je een machtig uitzicht over circuit. Er is een soort van arena gecreëerd met tribunes aan beide kanten waar zo'n vijfenveertigduizend toeschouwers kunnen zitten. De coureurs racen er in een haarspeldbocht doorheen."

Dat klinkt als een echte liefhebber? "Ik vind het wel interessant, maar zit niet elke race voor de tv."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.