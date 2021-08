Ziekenhuisbaas bezorgd over niet-gevaccineerden: 'We zijn er nog lang niet'

Ziekenhuisbaas Bart Berden. vergroot

Veel mensen hebben het gevoel dat de strijd tegen het coronavirus wel zo'n beetje is gestreden, maar volgens ziekenhuisbaas Bart Berden zijn we er nog lang niet. Hij maakt zich zorgen over het aantal mensen dat zich niet laat vaccineren. “Vaccinatie is de enige manier om uit de coronacrisis te komen”, zegt de bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Er zijn al meer dan 22 miljoen coronaprikken gezet en relatief gezien overlijden er weinig mensen meer aan de gevolgen van het virus. Toch is er volgens Berden geen reden tot juichen. Hij maakt zich zorgen over de druk op ziekenhuispersoneel en het aantal niet-gevaccineerden op de ic’s.

Van de 83 patiënten die nu in de Brabantse ziekenhuizen liggen, liggen er 27 op de intensive care. “Dat vinden wij heel veel”, zegt Berden. “Je moet je voorstellen dat er bij jou op het werk één op de vier mensen wordt weggeroepen voor een klus en de rest het normale werk moet oppakken. Het is druk: de reguliere zorg draait gewoon door en ook de inhaalzorg is enorm.”

"Ik snap dat mensen denken: ik dacht dat we klaar waren."

Vooral mensen die niet gevaccineerd zijn zorgen dus voor overbelasting op de ic's: "Het RIVM schat dat we de komende maanden landelijk nog eens 2000 tot 3500 mensen op de ic zullen krijgen. Veel van hen zijn niet gevaccineerd en dat is echt kwalijk."

De verdeeldheid in de maatschappij baart hem zorgen. “Dan kom je op een spannend punt. Want je merkt dat de kloof tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden groter wordt.”

Omdat de werkzaamheid van het vaccin na verloop van tijd afneemt, kan het straks nodig zijn om mensen een derde prik te geven. Toch begrijpt hij dat mensen schrikken van het idee van wéér een prik erbij.

"De trein dendert door en we weten nog steeds niet wanneer hij stopt."

“Ik snap dat mensen denken: ik dacht dat we klaar waren. Maar bij de griep zeggen we ook niet: ‘Alweer de griepprik?' De trein dendert door en we weten nog steeds niet wanneer hij stopt. We worden telkens ingehaald door de werkelijkheid en we willen zo graag dat het ophoudt.”

Toch is de huidige situatie zeker niet alleen maar kommer en kwel: “De situatie is enorm verbeterd sinds een jaar geleden. We hebben een betere bescherming en veel meer mensen zijn immuun. Het aantal ziekenhuisopnames met COVID-19 blijft alleen veel te hoog. We hebben veelvuldig artsen aan het bureau die zeggen: ‘Wij weten het niet meer’. Daarom is vaccineren zo belangrijk.”

