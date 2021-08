Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dennis wilde een wagon voor in zijn tuin, maar het werd een complete trein

Sommige mensen hebben een privéjet, maar Dennis Münninghof uit Drunen heeft een eigen trein en die heet ‘De Karel’. Hij wilde eigenlijk alleen een oude wagon kopen om zijn tuin op een unieke manier aan te kleden, maar het werd een compleet treinstel. Dennis gebruikt hem nu om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

De koop van de wagon voor zijn tuin was eigenlijk al rond, toen bleek dat er asbest in zat en dus ging de koop niet door. Kort kreeg hij de mogelijkheid om een hele trein aan te schaffen. “Ze zeiden, als je deze rijdend kan krijgen, dan mag je hem van ons overnemen.” Een gigantische uitdaging voor Dennis en zijn vrouw Frenki, maar het lukte. “Zonder hulp van de juiste mensen was me dit niet gelukt”, zegt Dennis trots.

“We hebben zelf een goed leven, dus dan kies je er voor om dingen voor anderen te doen.”

De trein uit 1970 vervoerde ooit passagiers in de gele NS-kleuren, maar treinstel 466 valt nu vooral op door zijn knalrode met donkerblauwe kleur. Zo’n vijf jaar geleden kocht Dennis hem van de NS, die besloten had om de Mat '64 uit de dienstregeling te halen.

Net als een bus kan een bedrijf of particulier de trein nu huren. De opbrengsten daarvan gaan naar het KWF, dat geld inzamelt voor onderzoek naar kanker. “We hebben zelf een goed leven, dus dan kies je er voor om dingen voor anderen te doen.”

Er komt nog heel wat bij kijken: “We kunnen bijna overal in Nederland rijden. Niet in het buitenland, want daar staat er meer stroom op de bovenleidingen.” Ook moet de route van ‘De Karel’ goed gepland worden, voor een ritje moet toestemming gevraagd worden van de spoorbeheerder, ProRail. “Zij geven ons dan een dienstregeling waar wij op kunnen rijden”, legt Dennis uit.

“Een fantastische manier om de trein bekendheid te geven."

Donderdagmiddag stond een kort ritje gepland, van station Bilthoven naar het spoorwegmuseum in Utrecht. De eerste bijzondere reizigers had ‘De Karel’ daarmee al te pakken. In de trein zaten onder andere presentatoren Wendy van Dijk en Frits Sissing, die woensdag de tv-uitzending ‘Nederland staat op tegen kanker’ presenteren. In de show speelt de trein van Dennis de hoofdrol. Zo speelde ook Douwe Bob een lied in de trein. “Een fantastische manier om de trein bekendheid te geven en te laten zien waar we het voor doen”, aldus Münninghof.

