Guus Meeuwis zingt 'Het is een nacht' met 270 km per uur

Guus Meeuwis heeft meegedaan met een wel heel bijzondere challenge: zingen in een Porsche met 270 kilometer per uur. Hij zong zijn bekende hit 'Het is een nacht' naast voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. En dat ging niet gemakkelijk.

In de zogenoemde CM.com Circuit Challenge voeren meerdere bekende Nederlanders een opdracht uit tijdens een snelle rit op het Circuit van Zandvoort. Na illusionist Victor Mids en presentator JayJay Boske was Guus Meeuwis aan de beurt.

Guus verruilde zijn zangerskostuum voor een flitsend coureurspak. Eenmaal in de Porsche moest hij zijn beste beentje voor zetten om zijn grote hit te zingen.

De zanger kiest expres voor een vertrouwd nummer. "Laten we maar voor safe gaan", zegt hij tegen Doornbos. Beide mannen zetten hun helm op en stappen in de racewagen. Guus met een microfoon in de handen, Doornbos achter het stuur. Na het eerste rondje op de baan zet Guus in.

De zanger houdt zich goed staande ondanks de fikse snelheden. Hier en daar trilt zijn stem wat en halverwege het nummer barst hij uit in een lachbui. "Dit is echt cool zeg!" roept hij. "Ik kan het aan iedereen aanraden."

Aan het einde van het nummer is Doornbos tevreden. "Hij schudt het allemaal zo uit zijn mouw!"

Het plan is dat Guus Meeuwis ook in september een show zal weggeven tijdens het Formule 1-weekend, maar het is vanwege het huidige coronabeleid nog niet helemaal zeker of dat doorgaat.

