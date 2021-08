Pinfraudeur ondanks twee mondkapjes en zonnebril nog steeds herkenbaar

De man droeg niet één, maar twee mondkapjes op zijn hoofd (foto: Politie Eindhoven). vergroot

Een pinfraudeur die in Eindhoven een bejaarde man vijfduizend euro afhandig maakte, dacht zichzelf goed te vermommen door niet één, maar twee mondkapjes over zijn gezicht te dragen. Pech voor hem, want hij staat nog steeds herkenbaar op camerabeelden.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

Een bejaarde man werd onlangs gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de ING. Tijdens dat telefoontje, stond er ineens een 'bankmedewerker' voor de deur. Deze man kwam binnen en kreeg toegang tot de telefoon van de bejaarde man.

Toen was het kwaad al geschied. Hij verhoogde de pinlimiet van de man tot vijfduizend euro en ontfutselde de pincode. De pinpas nam hij mee. De goedgelovige man dacht dat hij werd geholpen.

Nog diezelfde dag pinde een man vijfduizend euro van de rekening. Ondanks zijn twee mondkapjes en een zonnebril op zijn hoofd, hoopt de politie dat iemand de man herkent. Wie de pinfraudeur kent, kan zich dan ook bij de politie melden.

