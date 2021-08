Meevaller voor NAC: alsnog drie ton voor transfer Rai Vloet

Rai Vloet in actie bij NAC (Foto: Martijn de Bie). vergroot

NAC krijgt alsnog de transfersom van FC Chiasso voor de overgang van Rai Vloet naar de Zwitserse club in 2018. Sporttribunaal CAS heeft NAC in deze zaak in het gelijk gesteld. Eerder kreeg NAC ook al gelijk van de FIFA, maar de Zwitsers bleven weigeren om te betalen en gingen in beroep bij het sporttribunaal.

NAC ontving donderdag het vonnis, waarin het opnieuw als winnaar in het conflict tevoorschijn kwam. Hoeveel geld NAC Breda krijgt is niet bekendgemaakt, maar volgens de site Voetbalprimeur gaat het om drie ton. Volgens de voetbalsite krijgt PSV daarvan een ton, omdat dat is afgesproken toen Vloet van PSV overstapte naar NAC.

Vloet speelde geen enkele wedstrijd voor Chiasso, maar werd meteen doorverkocht aan het Italiaanse Frosinone Calcio. Vloet speelt inmiddels bij Heracles Almelo.

