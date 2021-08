Dierenbeulen kortwieken manen en staart van een paard in Goirle

Foto: Politie vergroot

Aan de Boschring in Goirle is een paard mishandeld. Bij het dier zijn de manen en de staart afgeknipt. Dat gebeurde op dinsdag 17 augustus of woensdag 18 augustus.

De politie is op zoek naar mensen die iets verdacht hebben gezien of misschien weten wie de dader(s) is of zijn. Het afknippen van de staart of de manen valt onder dierenmishandeling, schrijft de politie op Facebook. Bovendien is het voor het paard nu lastig om de vliegen van zich af te houden.

