Liniepark Breda afgezet na melding schietpartij, politie doet onderzoek

Een deel van het Liniepark in Breda is donderdagavond rond elf uur afgezet na een melding van een schietpartij. Ook de Lachappellestraat werd afgesloten zodat er onderzoek gedaan kon worden.

Later werd ook nog een andere speurhond ingeschakeld.

Geen gewonden

Of er daadwerkelijk is geschoten, is nog niet duidelijk. Er zou volgens de ooggetuige niemand gewond zijn geraakt en er zou tot op heden ook niemand aangehouden zijn.