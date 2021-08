Vrijdag wordt al een stukje warmer, zaterdag is het ronduit zomers

Na het wat sombere weer van de afgelopen dagen, met relatief lage temperaturen voor de zomerperiode, wordt het zaterdag even genieten. Dan is er veel ruimte voor de zon en wordt het zomers warm.

"Deze vrijdag wordt al een beetje een overgangsdag", vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! "'s Ochtends vroeg hadden we nog te maken met een enkele bui. Dit zal vrijdagmiddag ook nog zo zijn, maar tussendoor zien we al meer ruimte voor de zon en wordt het warmer dan de afgelopen vier of vijf dagen. Het was een aantal dagen op rij minder dan 20 graden, maar deze vrijdag gaan we daar wel boven uitkomen. Met 22 graden zal het echt een stukje warmer aanvoelen. Er staat ook niet al te veel wind meer. Dat is een mooi begin."