Tokio is genieten voor paralympiër Frederique maar helaas zonder pap en mam

Totaal onverwacht zit Frederique van Hoof uit Helmond nu in het paralympisch dorp in Tokio. Volgende week begint voor haar het tafeltennistoernooi. De kans op een medaille is wellicht klein, maar Frederique geniet met volle teugen. “Het is gewoon mooi om hier te zijn. Valide of invalide maakt niet uit want je staat er namens je land!”

Frederique van Hoof speelt al lang tafeltennis, toch leidt ze pas twee jaar een topsportbestaan. Een jaar geleden was alles nog gericht op de spelen van Parijs in 2024. Door de coronapandemie werden de spelen een jaar opgeschoven en dat is gunstig geweest voor de pas 20-jarige Helmondse die zich flink heeft ontwikkeld.

"Natuurlijk had ik het liefst gehad dat papa en mama op de tribune hadden kunnen zitten."

“Het is absoluut niet dat ik corona dankbaar ben of iets dergelijks, maar zonder corona waren de spelen niet uitgesteld en had ik hier nooit gestaan! Dus vind ik niet dat ik kan zeuren over de maatregelen rondom de spelen. Natuurlijk had ik het liefst gehad dat papa en mama op de tribune hadden kunnen zitten, helaas is het part of the job.”

In Japan geniet ze met volle teugen van alle ervaring die ze opdoet. Zo doet ze voor het eerst mee aan wedstrijden buiten Europa. De afgelopen week was ze met paralympisch titelverdediger Kelly van Zon uit Dongen in Nagareyema op trainingskamp.

Ze trainde tegen sterke tegenstanders en noemt het niveau bizar hoog. “Mijn sterke punt, zoals de rally gaat makkelijk, maar van mijn zwakke punten maken ze gebruik. Al ging het in de loop van de week wel steeds beter.”

De omstandigheden in Japan zijn bekend. Het land zit vanwege corona eigenlijk op slot. Ook het paralympische leven van Frederique is eenvoudig. “Ik zie het hotel waar we afgezonderd verblijven, zit tien minuten in de bus naar de trainingshal, ga trainen en dan weer terug naar het hotel.”

“Voor mij is het hier leren met het oog op Parijs en genieten."

In het hotel vermaken de tafeltennisvrouwen zich met spelletjes zoals: Beverbende, Quixx, maar ook met het oeroude toepen. In de bubbel merkt Frederique dat de Japanners hun best doen om er iets moois van te maken. “We hebben bijvoorbeeld een Japanse contactpersoon in onze bubbel, Nana heet ze. In het begin was ze punctueel en streng. Nu nemen wij haar in de maling en zij ons.”

Titelverdediger Kelly van Zon heeft ook deze spelen medaillekansen, voor de Helmondse is die verwachting niet reëel. “Voor mij is het hier leren met het oog op Parijs en genieten. In de landenwedstrijd willen we zover mogelijk komen.”

De paralympische spelen beginnen dinsdag 24 augustus en duren tot 5 september.

