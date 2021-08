Man op gestolen motor na wilde achtervolging opgepakt

Bij de achtervolging werd een politiehelikopter ingezet (archieffoto: Gabor Heeres). vergroot

Een man die op een gestolen motor reed in Den Bosch is na een kilometerslange achtervolging opgepakt in Haaften (Gelderland).

De politie zag de man vrijdagmorgen rond halftien rijden op de motor, die eerder was gestolen in Eindhoven. Agenten wilden hem controleren, maar de motorrijder ging ervandoor. “Met behulp van onder andere de politieheli konden we hem veilig volgen”, laat de politie weten.

De man werd na een achtervolging van zo’n twintig kilometer opgepakt in het Gelderse Haaften.

