Een nieuw lettertype van Brabantse hand(en) door Scriptorium

Brabant krijgt een eigen uniek digitaal lettertype. De komende maanden trekt namelijk het project Scriptorium door de hele provincie om duizend handschriften te verzamelen. De vele beschreven vellen papier worden allemaal ingevoerd in de computer, die er uiteindelijk een uniek lettertype van maakt.

Het resultaat is in december terug te zien in de straatkrant Sammy, de voormalige daklozenkrant, die dus wordt gedrukt in het nieuwe lettertype.

"Monniken droegen bij aan de verspreiding van kennis door in scriptoria manuscripten over te schijven."

Project Scriptorium is een initiatief van ontwerpersplatform Graphic Matters in Breda. Oprichter Dennis Elbers legt uit: "Het project staat in het teken van duizend jaar Brabants kloosterleven. Middeleeuwse monniken droegen bij aan de beschikbaarheid en verspreiding van kennis door in scriptoria manuscripten over te schijven. Ook ontwikkelden ze handschriften, kleine illustraties en leestekens om teksten beter leesbaar te maken."

Deelnemers dragen niet alleen hun steentje bij aan dat nieuwe lettertype. Ze kunnen hun eigen ingevoerde handschrift ook digitaal verwerkt terugkrijgen voor eigen gebruik.

"Je krijgt na afloop een unieke code waarmee je een dag later jouw handschrift via onze website kunt downloaden als digitaal font. Die kun je dan op je computer installeren, brieven mee typen en websites ontwerpen, zonder ooit nog kramp in je handen te krijgen van het zelf schrijven", grapt Elbers.

"De komende maanden zijn we te vinden in bibliotheken, festivals en in voormalige religieuze gebouwen."

Er is ook een speciale reden dat het verzamelde nieuwe lettertype in straatkrant Sammy de primeur krijgt. "De monniken wilden altijd iets goeds doen voor de maatschappij. Ook voor de mensen die minder goed kunnen meekomen. Daarom willen wij nu als grafisch ontwerpers graag bijdragen aan de samenleving, door de daklozenkracht meer aandacht te geven."

Project Scriptorium is een soort rondreizend circus. "De komende maanden zijn we te vinden in bibliotheken, festivals en in voormalige religieuze gebouwen."

Onder de locaties zijn ook de LocHal in Tilburg, Huis 73 in Den Bosch en festival Over de Grens in Roosendaal. De schrijftafel van Scriptorium staat nu in de kapelzaal van Ingenhousz Breda, aan de Haagweg.

