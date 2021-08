Ongeluk zorgt voor flinke vertraging op A59 Rosmalen

Een ongeluk op de A59 bij Rosmalen-Oost in de richting van Oss heeft vrijdagochtend voor flinke vertraging gezorgd. Weggebruikers moesten rekening houden met een uur vertraging na een ongeluk met een auto.

Verkeer vanuit Den Bosch in de richting van Arnhem en Nijmegen werd omgeleid via de A2 en A15. De weg was ongeveer een uur gesloten, waarna de vertraging afnam. Weggebruikers moesten ook daarna nog rekening houden met vertraging door vakantiedrukte.