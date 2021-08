Tbs dreigt voor brandstichter Beekse Bergen, zaak uitgesteld

De brand in safaripark Beekse Bergen (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

De rechtszaak rondom de brandstichting in de Beekse Bergen waarbij vorig jaar tien dieren om het leven kwamen, is uitgesteld. De 26-jarige man die de brand zou hebben gesticht, was volledig ontoerekeningsvatbaar en de kans op herhaling is aanwezig.

Mede daarom adviseert de reclassering tbs met voorwaarden, bleek vrijdag tijdens de zitting in de rechtbank in Breda. De zaak zou vrijdag inhoudelijk worden besproken.

De verdachte uit Eemnes maakte manische perioden door die verergerd werden door gebruik van drugs. De rechtbank wil bij de volgende zitting meer deskundigen horen.

De verdachte kwam kort zelf aan het woord. Hij verklaarde dat hij extreem hard aan zichzelf heeft gewerkt om inzicht te krijgen in zijn ziektebeeld.

De man stichtte in de nacht van 26 maart vorig jaar brand in het dierenpark in Hilvarenbeek. Acht impalas en twee koedoes kwamen in de vlammen om. De buitenverblijven van de cheetas en de nijlgaus, net als de omgekomen dieren een antilopesoort, werden verwoest.

Op de zitting bleek dat de man tot zijn daad kwam gedurende een manische episode. De verdachte werd in juni vorig jaar aangehouden in zijn woonplaats Eemnes in de provincie Utrecht. De politie had de man sinds half juni al in het vizier, maar hij bleek toen onder behandeling te zijn in een psychiatrische instelling. Toen die behandeling werd beëindigd is hij alsnog aangehouden.

Op dit moment wordt de man ook al behandeld. Wanneer de zaak verder gaat, is nog onduidelijk.

