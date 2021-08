Stadhuis Zundert bekogeld met eieren en beklad met verf: man (56) opgepakt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Stadhuis van Zundert beklad met nog onbekend goedje, daders worden gezocht

Een 56-jarige man uit Klundert is opgepakt voor een reeks bekladdingen van het stadhuis in Zundert. De man zou in de afgelopen weken eieren hebben gegooid naar het stadhuis en de muren hebben beklad met verf.

De man werd vrijdagochtend in zijn woonplaats opgepakt. Hij wordt door de recherche verhoord over zijn motief. Van de burgemeester van Zundert mag de man niet meer in de buurt van het stadhuis komen.

Roze verf

Opvallend genoeg was het stadhuis al eerder het doelwit van dit soort vandalisme. In 2015 schilderde een man het gebouw roze. Ook liet hij een brief aan de gevel achter, maar wat daarin stond, is nooit bekendgemaakt. De boze man zou destijds in de clinch hebben gelegen met verschillende overheidsinstanties.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.