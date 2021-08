Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Giel is dol op speciaalbier en verbouwt nu hop voor Brabantse brouwerijen

Zijn omgeving verklaarde hem voor gek. Hop verbouwen brengt niks op, is enorm arbeidsintensief en zorgt niet voor brood op de plank. Juist daarom besloot Giel Bongers (29) er maar eens voor te gaan. Naast zijn fulltimebaan als landschapsontwerper. "Iets doen wat anderen niet doen, dat vind ik nou leuk." Dit najaar moet de halve hectare aan hop zijn tweede grote oogst leveren.

Op een idillische plek in Wilbertoord torenen de staken hop hoog boven het mais uit. Fietsers krabben zich geregeld achter de oren. Wat staat daar nou? Zijn het bonenstaken?

Giel geeft rondleidingen op zijn bedrijf en neemt vaak de tijd om de fietsers in verwarring van uitleg te voorzien. Op de vraag waarom hij gekozen heeft voor het verbouwen van hop geeft hij lachend antwoord. "Omdat iedereen zei dat ik het niet moest doen."

Giel Bongers tussen zijn hopplanten. vergroot

Zijn opa was boer op dezelfde grond. Zijn vader bouwde dat boerenbedrijf vervolgens uit tot een varkenshouderij. Toen de varkenspest uitbrak, veranderde dat alles. Zijn vader ging in loondienst en de varkens kwamen niet meer terug op de boerderij. Sinds 2000 staan alle stallen leeg.

"Uiteindelijk moesten we besluiten wat we met de stallen gingen doen. Delen van het dak bevatten nog asbest. Gingen we slopen of iets anders doen met het bedrijf? We hebben de gekste dingen bedacht en dit kwam eruit. Hop verbouwen." Nu heeft hij samen met zijn vrouw het bedrijf BrabantHop.

De stallen staan er dus nog. Die bleek Bongers heel goed te kunnen gebruiken. De ruimte waar zijn vader drieduizend varken hield, wordt nu stapje voor stapje verbouwd tot een plek waar de hop goed kan worden verwerkt. Het drogen van de hop doet hij in de oude biggenstallen. "Ik had een dubbele vloer nodig om de hop te kunnen drogen. Er moet warme lucht doorheen geblazen kunnen worden. Nou, die dubbele vloer lag er dus al gewoon in deze stallen."

De oude varkensstal met in de verte de hopplanten. vergroot

Nederlandse hop is zeldzaam. Bongers weet inmiddels waarom. Pas als je het op enorm grote schaal verbouwt, kan je er van leven. De informatie over het verbouwen van hop vond hij vooral op het internet. De meeste hop komt uit Amerika en Duitsland.

Toch is er wel een markt voor de Nederlandse hop. "De kleine bierbrouwerijen schieten als paddestoelen uit de grond. Brouwers vinden het fijn om voor hun streekbier ook hop uit de streek te gebruiken."

"Ik weet nog niet wie er gelijk krijgt."

Het overgrote deel van zijn hop gaat dan ook naar lokale brouwerijen. De biertjes verkoopt hij vervolgens weer aan mensen die bij hem een rondleiding volgen.

Hij heeft er vooral veel lol in. Al zal die fulltimebaan voorlopig toch echt nog wel noodzakelijk zijn. "Ik weet nog niet wie er gelijk krijgt: de criticasters of ik. Mijn doel is om hier uiteindelijk een kleine boterham uit te halen en op die manier mijn gelijk te halen", zegt hij lachend. "De hop is nu gewoon mijn ochtend-, avond- en weekendinvulling."

