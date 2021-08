Buitenlandse student heeft pech: Steeds vaker 'Dutch only' bij kamers

De gemeenschappelijke keuken in een willekeurig studentenhuis (archieffoto: Bert Geeraets). vergroot

Buitenlandse studenten komen in Tilburg steeds moeilijker aan een kamer. Op Facebook wordt een advertentie voor een kamer regelmatig begeleid met de woorden 'Dutch only'. Tilburg University kan het niet waarderen dat internationale studenten worden buitengesloten.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Christine Diamanti komt uit Griekenland en volgt op dit moment een master Social Studies in Tilburg. Ze krijgt het niet voor elkaar om een kamer te vinden. “Steeds vaker eisen ze op Facebookgroepen waar kamers aangeboden worden dat je Nederlands kan spreken. Maar wie kan dat als 'ie net komt studeren?”

Het eerste jaar was voor de Griekse niet zo’n probleem. Toen kon ze terecht in Talentsquare, een flat in de stad waar buitenlandse studenten het eerste jaar mogen wonen. Daarna moeten ze een eigen ruimte zoeken. Sinds begin juli is ze al op zoek, maar het lukt maar niet. Ze ziet steeds vaker dat er in de advertentie 'Dutch only' of 'no internationals' staat.

Christine heeft een vriend in Groningen en reist als ze college heeft op een dag op en neer. “Dat kost heel veel tijd. Wel drie uur heen en drie uur terug. Het is ook nog eens heel duur, maar het kan niet anders", zegt Christine.

"Wij willen niet hoeven nadenken of we thuis Engels of Nederlands moeten praten."

Tilburg University keurt de 'Dutch Only'-advertenties sterk af en noemt ze niet-inclusief. Ondanks de kritische reactie van Tilburg University, zijn er op Facebook veel studenten die vinden dat ze vrij moeten zijn in het zoeken naar een huisgenoot. "Leven met verschillende nationaliteiten is niet altijd gemakkelijk", schrijft iemand, "dus is het belangrijk dat je iemand zoekt die in de groep past. Geforceerd huisgenoten zoeken leidt tot conflicten."

Celine heeft ook een kamer aangeboden op Facebook. Haar studentenhuis is heel duidelijk: geen internationals. De reden is simpel zegt ze: "Wij willen thuis niet hoeven nadenken of we Engels moeten praten of Nederlands. Dan verstaat iemand iets misschien niet. dan zijn we daar de hele tijd mee bezig. Dat is onze reden".

"Buitenlandse studenten betalen veel collegegeld dus moet de universiteit zich ook inzetten voor de huisvesting."

Studentenhuisvesting adviseert ondertussen de Griekse Christine om een kamer in Breda, Den Bosch of zelfs Rotterdam te zoeken op de particuliere markt. Christine is niet de enige die merkt dat ze als buitenlandse student niet aan de bak komt op de kamermarkt. Op Facebook klagen veel studenten hierover. Een moeder van een student uit Zuid-Afrika laat in een comment weten dat buitenlandse studenten veel collegegeld betalen, dus dat de universiteit zich dan ook maar moet inzetten voor die huisvesting.

Volgens een woordvoerder van de Tilburg University wordt het elk jaar erger met het weren van buitenlandse studenten. En dat terwijl de universiteit graag een smeltkroes van nationaliteiten wil zijn.

Buitenlandse studenten klaagden bij de universiteit over de uitsluiting op de kamermarkt maar de school zegt er weinig aan te kunnen doen. Het zijn vooral de particuliere kamerverhuurders en de studenten onderling, die de internationale studenten weren. De uni kan zich er alleen maar tegen uitspreken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.