Man neergestoken tijdens uitlaten van hond

Een man is vrijdagmiddag neergestoken in Heukelom tijdens het uitlaten van zijn hond. Volgens de politie werd hij gestoken in de omgeving van de Sparrendreef in Heukelom. De aanleiding is onduidelijk.

De man zou zijn gestoken zijn in zijn borst en been in een bosgebied. De man kon zelf naar de rand van het bos lopen, hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Daar wordt hij aan zijn verwondingen verzorgd. Het is onbekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

Verdachte gevlucht

De verdachte is er vandoor gegaan, de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Getuigen worden opgeroepen zich bij de politie te melden via 0900-8844.

