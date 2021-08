Verlies voor FC Den Bosch, Helmond Sport en NAC

Dean van der Sluijs (Helmond Sport, liggend) in duel met Rico Zeegers (Foto: Orange Pictures). vergroot

Het was een slechte avond voor de drie Brabantse ploegen die in de Keuken Kampioen Divisie in actie kwamen. FC Den Bosch kwam al in de eerste minuut op voorsprong tegen Jong Ajax, maar bleef toch met lege handen achter: 2-3. Helmond Sport verloor in Maastricht met 3-2 van MVV. NAC ging in Doetinchem met 2-0 onderuit.

MVV Maastricht - Helmond Sport 3-2

Door twee fouten keken de Helmonders al na twintig minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Beide doelpunten werden gemaakt door Mitchy Ntelo die wel raad wist met de buitenkansjes. Helmond Sport werd onder druk gezet, maar dat leverde geen doelpunten meer op. Tien minuten voor de rust kwam de Helmondse ploeg terug in de wedstrijd door een doelpunt van Jelle Goselink. En na de rust scoorde Goselink opnieuw, 2-2. Nauwelijks vijf minuten later was het Ntelo die zijn derde en de winnende treffer maakte, 3-2.

FC Den Bosch - Jong Ajax 2-3

FC Den Bosch had tegen Jong Ajax een vliegende start. Al in de eerste minuut rondde Roy Kuijpers een goede voorzet van Ringo Meerveld doeltreffend af, 1-0. Halverwege de eerste helft kwam Jong Ajax terug in de wedstrijd door een doelpunt van Max de Waal. Na de rust vergrootte De Waal de voorsprong van de Amsterdammers naar 2-0. Twintig minuten voor tijd viel bij Ajax Naci Unuvar in. Bij zijn eerste balcontact was het raak, 1-3. In blessuretijd was het Roy Kuijpers die de 2-3 scoorde, maar verder kwamen de Bosschenaren niet.

De Graafschap - NAC 2-0

Het door blessures geplaagde NAC moest noodgedwongen veel jeugdspelers opstellen. De Graafschap zette de Bredase ploeg vanaf het begin onder druk. De bezoekers waren slechts een enkele keer gevaarlijk. Kort voor rust wist De Graafschap de ban te doorbreken. Joey Konings zette de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Na rust toonde NAC veerkracht en nam het initiatief. Tot grote kansen kwam het niet. Alleen invaller Boris van Schuppen schoot in de slotfase nog tegen de lat. In de slotminuten maakte Devin Haen de 2-0 voor de thuisploeg.

