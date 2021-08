Helvoirt leeft mee met bestolen groenteman: 'Vrije dag behoorlijk verziekt'

Marty van de Loo (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Hoeveel er in de kluis zat die dieven in de nacht van donderdag op vrijdag hebben buitgemaakt in zijn groentewinkel in Helvoirt wil Marty van de Loo niet zeggen. Wijzend op de schade die de dieven hebben aangericht zegt hij: "Voor hen was het misschien wel de moeite waard, maar voor ons is het dat nooit." En met een misprijzend lachje voegt hij er nog aan toe: “Ik heb medelijden met jongens die zo aan hun geld moeten komen.”

De ravage was enorm toen de Helvoirtse groenteman vrijdagmorgen zijn winkel binnenkwam. “Overal lag glas, we hebben de hele winkel schoon moeten maken en veel weg moeten gooien waar glas in zat.”

"Eigenlijk is het onze vrije dag."

Met stoeptegels was het veiligheidsglas van de deur ingeslagen. Dat zorgde voor glassplinters tot in de kleinste hoeken. “Vanmorgen om half negen zijn we al begonnen met schoonmaken, terwijl het eigenlijk onze vrije dag is.”

Hij laat zien hoe drie dieven rond twee uur achterom binnenkwamen via een hoog smal bovenraampje. “Hier hing de kluis, stevig geankerd, maar met veel geweld losgetrokken.”

Die kluis was te groot om via datzelfde bovenraampje naar buiten te dragen. “Toen hebben ze een stel stoeptegels gepakt om de voordeur mee in te slaan.” Alles, iedere handeling van de dieven, staat op beveiligingscamera’s. “De politie is ermee bezig.”

“Kijk, dit is nou Helvoirt.”

Dan pakt hij zijn telefoon erbij. “Kijk, dit is nou Helvoirt.” Op zijn telefoon blijven de berichtjes van dorpsgenoten binnenkomen. “Iedereen leeft mee. Vanmorgen stond er al een klant met versgebakken appeltaart in de winkel.”

Hij is blij met de medewerking van timmerbedrijven en glaszetters die ervoor zorgden dat het kapotte glas al snel weer vervangen was. “Maar mijn vrije dag is op deze manier wel behoorlijk verziekt.”

