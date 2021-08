Gehavend NAC vecht, maar verliest van De Graafschap

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Reactie NAC-coach Edwin de Graaf en speler Ralf Seuntjens

Een gehavend NAC heeft vrijdag de derde wedstrijd van de nieuwe competitie verloren. In Doetinchem werd het 2-0 voor De Graafschap. NAC moest in het duel maar liefst zeven basisspelers missen en zag ook Colin Rösler geblesseerd uitvallen. Hierdoor kon Luc Marijnissen, die geen profcontract heeft, zijn debuut maken voor de Bredase ploeg.

Ronald Strater

Bij NAC waren ze er vooraf al niet echt gerust op, want de selectie is (te) smal en de ploeg blijkt momenteel kwetsbaar. Hoewel het spel in de eerste twee duels echt wel fris oogde, stroomde de ziekenboeg vol. Het resultaat was dat de Bredase ploeg tegen De Graafschap maar liefst zeven potentiële basisspelers moest missen. Maar coach Edwin de Graaf peinsde er niet over, zo zei hij donderdag al na de laatste training, om in Doetinchem de bus te parkeren.

De Graafschap bovenliggende partij

Maar daar zorgde De Graafschap de eerste tien minuten wel voor. In een geweldige ambiance, beide supporterskampen zongen alsof ook het songfestival gewonnen moest worden, drukte de thuisploeg NAC ver terug op eigen helft. Via ex-NAC'er Giovanni Korte kregen de Achterhoekers al na zeven minuten een enorme kans, maar doelman Nick Olij redde katachtig.

Naarmate de tijd verstreek, kroop NAC wat meer uit de schulp en kreeg twee kleine kansen. De Graafschap bleef echter de bovenliggende partij en had op zeker moeten scoren. Tot twee keer werd de bal bij een aanval van de thuisploeg van de lijn gehaald. Yassine Azzagari kopt de eerste inzet van Korte uit de doelmond en de nastoot kan nog net worden tegengehouden door Jethro Mashart.

Tegendoelpunt net voor rust

Het leek er daarna op dat NAC zonder kleurscheuren de rust zou halen. met NAC mocht in de handen knijpen dat het toch met 0-0 ging rusten. Een vlugge uitbraak leidde ertoe dat Joey Konings een voorzet van links keihard kon binnenschieten.

Blessure Rösler zorgt voor debuut Luc Marijnissen

Op dat moment had NAC al afscheid genomen van Colin Rösler, want de Noor moest na zesentwintig minuten geblesseerd afhaken. Opnieuw een domper voor de Bredase ploeg dat onderhand geen verdedigers meer overhoudt. Rösler is namelijk verdediger nummer zes en speler nummer negen die in de lappenmand komt.

Trainer Edwin de Graaf kon dan ook niets anders doen Luc Marijnissen zijn debuut te laten maken. De 18-jarige Roosendaler, die geen profcontract heeft, nam de plek van Rösler over in het hart van de verdediging.

Balletje van de lijn, balletje op de lat, doelpunt

Met veel jonkies in de ploeg, ook Jehtro Mashart, Yassine Azzagari, Pjotr Kestens en de nog minder ervaren Milan Vanacker kon NAC ook na rust geen echte vuist maken. Al na vijf minuten in die tweede helft ontsnapte NAC zelfs aan een vrijwel zekere 2-0 achterstand na een aanval van De Graafschap dwars door het hart van de defensie. En een kwartier later was het weer bijna raak, maar Jethro Mashart wist erger te voorkomen door opnieuw een bal van de lijn te halen.

Hoewel het team wel inzet en vechtlust toonde, konden ook de ervaren spelers konden vrijdagavond voor NAC geen potten breken. Sterspeler Thom Haye had niet zijn beste dag en de oh zo belangrijke nestor Ralf Seuntjens kwam deze keer ook niet uit de verf. Ook niet nadat coach Edwin de Graaf hem in de tweede helft van de spitspositie naar het middenveld had gehaald. Het enige wapenfeit dat NAC na rust liet zien, was vijf minuten voor het einde. Een bal van invaller Boris Van Schuppen belandde op de lat.

In plaats van een gelukkige gelijkmaker, werd het toch nog 2-0. In blessuretijd scoorde invaller Devin Haen voor De Graafschap met een schot van afstand.

Geldig excuus

Hoewel tegenstander De Graafschap helemaal niet goed speelde, was de nederlaag terecht. Het grote aantal blessures en het (nog) uitblijven van versterkingen zijn een goed excuus voor trainer De Graaf. Hij moet hopen dat zijn ziekenboeg snel leegstroomt, want anders is de competitiestart een dramatisch iets. Want NAC heeft na drie duels slechts twee schamele punten en dat si wat telt.

