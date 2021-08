Steekpartij in Uden: man zwaargewond en dader op de vlucht

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision vergroot

Op de Marktstraat in Uden is vrijdagavond rond tien voor halfnegen een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. De dader is op de vlucht geslagen en de politie is een klopjacht gestart.

De steekpartij vond plaats op de Marktstraat, bij kledingwinkel Vero Moda. Volgens omstanders is er geprobeerd de man te reanimeren.

Traumahelikopter opgeroepen

De man werd behandeld door toegesneld ambulancepersoneel en is later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

De politie is een onderzoek gestart. De straat is afgezet. De politie verzoekt getuigen van de steekpartij om zich te melden.

