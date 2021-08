Automobilist crasht, ramt een hek en belandt in het water in Breda

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Auto crasht en belandt in het water in Breda

Een auto is vrijdagnacht in het water beland voor een autobedrijf aan de Backer en Ruebweg in Breda. Dit gebeurde rond halfeen.

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto schoof van de weg, raakte een afvalbak bij de McDonald's, reed door een hek en kwam in het water tot stilstand.

Onderzoek

In de auto zaten twee mensen. Die wisten zelf uit de auto te komen en zijn uiteindelijk met een taxi naar huis gegaan.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald.

In de auto zaten twee mensen, die konden zelf uit de auto komen (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De auto verdween bijna volledig onder water na de crash in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.