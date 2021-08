Mogelijke Van Gogh binnenkort op de markt

Vincent van Gogh in 1887 (zelfportret via Frans Lemmens/ANP). vergroot

Een schilderijtje toegeschreven aan Vincent Van Gogh, waarover sinds de aankoop in 1988 door twee broers uit Someren vrijwel altijd getrouwtrek is geweest, komt binnenkort op de markt. Een voormalige makelaar en vastgoedhandelaar uit Asten die aanspraak maakt op de opbrengst, is van plan om het tafereeltje uit 1883 te laten veilen, zo is te lezen in het AD.

'Boer met de Spade' of 'Kastanjeboom', onder die namen staat het relatief onbekende schilderij bekend. Bij het schilderij horen diverse documenten die erop wijzen dat het is gemaakt door de wereldberoemde schilder zelf, maar de essentiële erkenning door het Van Gogh Museum ontbreekt. Met een officiële erkenning van het museum kan het schilderij volgens de krant tonnen of zelfs miljoenen opleveren.

Tien jaar procederen

Makelaar Frits van Asten, die de broers uit Someren geld leende voor het schilderij, heeft tien jaar geprocedeerd om de beschikking over het schilderij te krijgen. Volgens zijn advocaat staan dankzij een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch eind juli alle seinen op groen om het Van Gogh Museum een oordeel te laten vellen. Als het om een echte Van Gogh gaat, wil veilinghuis Sotheby's het verkopen.

