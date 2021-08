Brand veroorzaakt fikse schade bij huis in Oss: 'Vuur sloeg naar binnen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Brand veroorzaakt fikse schade bij huis in Oss

Een huis aan de Leygraaf in Oss is zaterdagochtend flink beschadigd door brand. Het vuur werd rond kwart over zes ontdekt.

De bewoonster van het huis is niet gewond geraakt, zij kon op tijd het huis verlaten.

Flinke rook

De brand zou buiten ontstaan zijn en naar binnen zijn geslagen.

Vanwege de hoeveelheid rook die vrijkwam bij de brand haalde de politie een aantal buurtbewoners uit hun huizen.

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Vanwege de brand in Oss werden de brandweer en de politie gewaarschuwd (foto: SQ Vision). vergroot

De brand in Oss veroorzaakte behoorlijk wat schade (foto: SQ Vision). vergroot

