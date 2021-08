Stevige onweersbuien met windstoten verwacht voor zaterdagavond

Foto: Ben Saanen vergroot

Het KNMI heeft weercode geel afgekondigd van negen uur 's avonds tot één uur 's nachts. Het waarschuwt voor onweersbuien met kans op windstoten en mogelijk veel neerslag in korte tijd.

Tot de buien in aantocht zijn, is het deze zaterdag volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza een prima zomerdag. "Op negen uur 's ochtends was het al 17 of 18 graden en de temperatuur gaat de komende uren snel omhoog", vertelde hij in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "Ik denk dat we rond het middaguur al op een graad of 22 zitten. Op het warmst van de dag wordt het 26 graden, misschien op sommige plaatsen 27 graden. Er staat ook heel weinig wind, dus het zal nog warmer aanvoelen dan het is."

Onweer

De bewolking ontstaat in de loop van de middag. "Vanaf een uurtje of acht bereiken de eerste buien het zuidwesten van Brabant. Die breiden zich vervolgens uit naar het noordoosten van de provincie. Dit kunnen plaatselijk best stevige buien zijn, met kans op onweer."

Zaterdagnacht wordt het wat droger. "Het wordt niet veel kouder dan 16 graden", weet Wouter. "Maar dan bevinden we ons wel al in koudere lucht. Dat gaan we zondag merken, want dan wordt het niet meer dan 19 of 20 graden. Ik denk dat die dag nog wel best aardig begint. Droog, met af en toe wat zon. Maar met name in de middag kan dan toch weer een aantal buien ontstaan. Vooral in het westen kan het dan langere tijd regenen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.