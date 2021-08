Protest van evenementenbranche: 'Volle stadions en Formule 1, dan wij ook'

Geen massa feestende mensen op Decibel, wel volle stadions en een camping bij de Formule 1 (foto: b2s). vergroot

De verschillende maten waar op dit moment mee gemeten wordt in Nederland zorgen voor veel irritatie en frustratie in de evenementenbranche. Dat is de reden dat er zaterdagmiddag op meerdere manieren wordt geprotesteerd. Niet om alsnog een streep te zetten door evenementen die wel doorgaan, maar om voor alle evenementen het licht weer op groen te zetten.

"Het is niet meer uit te leggen", zegt Siem Nozza, bekend als nachtburgemeester van Eindhoven en betrokken bij heel veel evenementen. Twee dagen geleden nam hij het besluit om een protestevenement te organiseren, aangesloten bij Unmute Us. Er worden protestmarsen gehouden in Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht én Eindhoven. "We wilden ook iets in het zuiden des lands organiseren."

De demonstratie op het Ketelhuisplein begint om twee uur. Het verhaal erachter is volgens Nozza heel simpel. "Het is duidelijk dat er met verschillenden maten wordt gemeten. Het is niet meer uit te leggen. Als ik er vragen over krijg, kan ik het echt niet meer uitleggen. De voetbalstadions zijn gevuld en de Formule 1 was natuurlijk de druppel die de emmer over liet rammen."

Want terwijl die evenementen dus wel doorgaan, moeten de meeste organisaties van festivals voor het tweede jaar op rij verplicht stilzitten en toekijken zonder iets te organiseren. "We zijn er echt klaar mee. De maat is vol. Er moet één lijn worden getrokken. Duidelijkheid is belangrijk. Vanaf 1 september moeten we weer kunnen draaien."

"De Formule 1-camping is ook gewoon een festival en dat is prima, er zitten weinig risico's aan."

"Een evenement is een evenement", gaat Nozza verder in het Omroep Brabant radioprogramma Weekend!. "Die camping bij de Formule 1 heeft straks 25.000 bezoekers per dag. Dat is in principe ook gewoon een festival. En dat is hartstikke ok, er zitten weinig risico's aan. Die lijn moeten we gewoon doortrekken."

In de andere vijf steden organiseert Unmute Us een protestmars. In Eindhoven is het één vaste plek: het Ketelhuisplein. “We moesten snel schakelen, dit is wat we kunnen organiseren in overleg met politie en gemeente. Er is duidelijk aangegeven waar iedereen kan staan, het is belangrijk dat het overzichtelijk blijft. We hebben twee uur lang sprekers.” Van DJ La Fuente tot een toeleverancier uit de evenementensector. "We proberen de hele breedte van de evenementensector te bereiken en aan het woord te laten. Ook de bezoekers, die mensen die weer bij elkaar willen komen."

Nozza wil de boodschap overbrengen dat het nu echt klaar is, dat de maat echt vol is. Het principe dat een evenement door mag gaan als je op stoeltjes kunt zitten is volgens hem onzin. “Experts zeggen ook dat alles in volle capaciteit door kan gaan. Het is helemaal geen bedreiging meer voor besmettingen, dat is ook wat er bij fieldlabs duidelijk is geworden. Daar wordt te weinig naar geluisterd, er worden keuzes gemaakt die niet in lijn zijn met de onderzoeken. Evenementen kunnen wel degelijk doorgaan.”

