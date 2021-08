Lastige start Ulrik Jenssen in Tilburg: 'Niet optimaal, maar het gaat goed'

Ulrik Jenssen tijdens zijn officiële debuut voor Willem II tegen Feyenoord (foto: ANP). vergroot

Ulrik Jenssen mag zich sinds een paar weken speler van Willem II noemen. Het waren meteen drukke en roerige weken voor de Noorse verdediger. Op voetbalgebied liep de voorbereiding anders dan gehoopt door coronagevallen binnen de selectie. Tegelijkertijd was hij druk met Tilburg leren kennen, van het hotel de stap naar een eigen huis maken en zorgen dat zijn zwangere vriendin niets tekort komt. Niet optimaal, toch hoor je Jenssen zeker niet klagen.

“Het gaat goed”, zegt Jenssen als hij rustig gaat zitten in het Koning Willem II Stadion. “We hebben net een huis, kunnen ons dus steeds meer settelen in de stad. We komen er wel, per dag gaat het beter.”

Nieuw is het allemaal niet voor Jenssen. Al op jonge leeftijd maakte hij als jeugdspeler de overstap naar het Franse Olympique Lyon, daarna was hij ook actief voor Tromso IL in zijn eigen land en volgde een periode in Denemarken bij FC Nordsjaelland. “Ik ben meerdere keren een switch gemaakt. De eerste weken zijn altijd moeilijk. Je begint te leven vanuit een hotel. Nu is het extra lastig, door corona. En mijn vriendin is 7,5 maand zwanger. Het is niet optimaal. Maar ik denk dat we het goed managen.”

“Het is zoals het is. De club is geweldig, de mensen helpen me goed”, zegt een opgewekte Jenssen. Hij trainde jaren geleden al eens een weekje mee bij FC Groningen, waar zijn broer Ruben toen speelde. Met hem sprak hij ook over Willem II, net als met goede vriend en voormalig sc Heerenveen-speler Morten Thorsby. “Ze hebben me ervan overtuigd dat Willem II een geweldige stap voor mij kan zijn."

"Ik had een goed jaar en was transfervrij, waarom zou ik een keuze overhaasten?"

De Tilburgse club klopte een maand voor hij een contract tekende al aan, Jenssen hapte niet meteen toe. “Iedere voetballer wil op het hoogste niveau spelen. Mijn ambitie is om in een top vijf-competitie te spelen, misschien zelfs in een topteam. Je moet hoge doelen stellen. Ik had een goed jaar gehad en was transfervrij. Waarom zou ik een keuze overhaasten? Maar er kwam geen club uit de grote competities. Dan ga je verder kijken.”

Het werd dus Willem II. Daar is de linkspoot blij mee. “Het Nederlandse voetbal en de manier waarop ze hier spelen past bij mijn manier van voetballen. Ik wil de bal hebben als verdediger. Ik denk dat het een mooie match is, ik kan me ontwikkelen en hoop dat ik het team kan helpen om iets moois te bereiken.”

Jenssen is gek van voetbal, kijkt al sinds hij het kan zoveel mogelijk wedstrijden. Donderdag speelde Vitesse, de tegenstander van Willem II zondagmiddag, Europees. Dat duel keek hij niet. “We zijn nu aan het verhuizen, ik heb de tv-kanalen nog niet. Maar we hebben een goede analist, dus ik ben goed voorbereid.”

"Ik ben altijd optimistisch, in mijn familie bekijken we alles altijd positief."

Alles gaat nog niet zoals hij het graag zou zien, soms is het nog wat behelpen. Toch hoor je Jenssen zeker niet klagen, dat past niet bij hem. “Ik ben altijd optimistisch. Ik zoek altijd de beste manier om ergens mee om te gaan. Dat heb ik van mijn familie, we bekijken altijd alles positief.”

Dat doet hij ook naar de nieuwe situatie, want naast voetballer is hij straks ook vader. “Nu probeer ik gewoon te trainen en spelen en daarnaast een goede vriend te zijn. Haar helpen waar ik kan. En ik heb gehoord dat wanneer je een kind hebt, je niet meer speelt voor jezelf maar voor het hele gezin. Hopelijk is dat iets goeds.”

Het kan hem en Willem II misschien helpen bij het bereiken van de doelen voor dit seizoen. Dat Jenssen positief en ambitieus is blijkt als hij het heeft over zijn doelen. “Ik wil naar de play-offs. Ik denk echt dat we iedere wedstrijd die we spelen ook kunnen winnen. We moeten trainen, beter worden en nog meer een groep worden. Ik zie het nu in de training: we worden iedere dag beter.”

