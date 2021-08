Emoties lopen op bij keepers Willem II: 'Beste in jezelf naar boven halen'

Fred Grim tijdens zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie als trainer van Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

De emoties liepen deze week hoog op bij Willem II. De komst van Timon Wellenreuther zorgde voor wat onrust bij de overige keepers in de selectie. Het was aan trainer Fred Grim om te zorgen dat in aanloop naar het duel met Vitesse de rust terug zou keren.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Willem II draaide de hele voorbereiding met Robbin Ruiter, Jorn Brondeel en Connor van den Berg. Ruiter stond tijdens de competitiestart tegen Feyenoord onder de lat. Zondag lijkt hij tegen Vitesse die plek echter alweer kwijt te zijn. Timon Wellenreuther werd op huurbasis overgenomen van Anderlecht

"Je hebt in zo’n situatie altijd een eerste fase, dat was maandag en dinsdag. De emoties lopen dan best wel hoog op. Dat is ook logisch, we zijn allemaal mensen", zegt Grim over de keeperskwestie bij de Tilburgse club. "Nu zitten we aan het einde van de week. We hebben het goed met elkaar besproken. Op dit moment is dat zeer zeker voldoende. Ik zie geen aanleiding om daar anders in te staan."

"Het lijkt me niet goed als je dit niet met Robbin bespreekt."

Nadat de terugkeer van Wellenreuther een feit was, ging Grim in gesprek met de keepers die de hele voorbereiding om de plek onder de lat gestreden hebben. "De een komt zelf, de ander komt niet. Die betrek je er dan weer bij. Dan wil je er in ieder geval zelf ook iets over kwijt, aan de keeper zelf. Het lijkt me niet goed als je dit niet met Robbin bespreekt. Ook niet met die anderen, maar nu even met name met Robbin."

"Hoe hard dit aankomt bij Robbin? Dat kun je zelf ook invullen. Dat komt natuurlijk hard aan. Uiteindelijk is dit nooit leuk. Je hebt de voorbereiding gehad en dan komt er ineens een nieuwe speler, in dit geval een keeper. Dan is er dus weer meer concurrentie. Daardoor moet je uiteindelijk ook wel het maximale bij jezelf naar boven halen, dat is wat we willen."

Grim heeft in zijn tijd als voetballer bij Ajax ook weleens zo’n situatie meegemaakt. “Ik stond op een gegeven moment onder de lat. Toen werden Joey Didulica en Bogdan Lobont gehaald. En Maarten Stekelenburg kwam er toen ook aan. Dan zit je in een situatie waarin veel goede keepers zijn, dat is een bepaalde concurrentiestrijd. Je moet het elke dag laten zien om in die goal te komen.”

"Hoe manage je dit? Door gewoon te communiceren."

Grim kan dus uit eigen ervaring in gesprek gaan met zijn keepers. Al moet hij de komende weken misschien nog wel meer gesprekken voeren, met spelers op andere posities. “Als club kijken we natuurlijk hoe we ons kunnen versterken. En waar. Welke kansen komen voorbij? Dat geldt voor elke positie bij Willem II. Wij hebben natuurlijk niet de selectie compleet op het moment dat wij starten met de competitie. Dan is de vraag: hoe manage je dit? En dat is door gewoon te communiceren.”

Zondag kan Wellenreuther zijn rentree in het Willem II-shirt maken, uit bij Vitesse. Die ploeg speelde donderdag nog Europees. Grim is blij dat de club uit Arnhem niet net als AZ de keuze heeft gemaakt de wedstrijd uit te stellen. “We moeten op dit moment gewoon wedstrijden spelen. Elke competitie draait. Dan hadden we een wedstrijd moeten regelen, maar tegen wie? Het is belangrijk goede wedstrijden te spelen nu, om in een ritme te komen.”

