RKC komt slecht begin niet te boven en verliest in Friesland

RKC-speler Alexander Büttner probeert de bal te controleren (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC staat weer met beide benen op de grond. De Waalwijkers hebben de stunt van vorige week tegen AZ geen passend vervolg gegeven. In Friesland verloor RKC met 3-2 van SC Heerenveen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Nadat er een viking op een hoorn had geblazen en traditiegetrouw het Friese volkslied had geklonken gingen Heerenveen en RKC op jacht naar een voorlopige koppositie. De winnaar zou (voor even) bovenaan de ranglijst staan.

De thuisploeg begon beduidend beter aan de wedstrijd. Gesteund door het publiek zocht het de aanval en creëerde het de nodige kansen. Bij de openingstreffer kreeg Heerenveen hulp uit Zeist. Henk Veerman ging één op één naar het doel van RKC. Verdediger Ahmed Touba trok aan de noodrem waardoor de spits uit balans raakte. Na inmenging van de VAR werd een penalty toegekend. Dat buitenkansje mocht de aanvaller zelf benutten.

RKC aanvallend onmachtig

Na de openingstreffer ging de storm van Heerenveen een beetje liggen en kon RKC beter in de wedstrijd komen. Het kreeg de bal en ook de ruimtes om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Vooral aan de linkerkant lagen er mogelijkheden, maar werden die niet benut.

Saïd Bakari, vorig jaar nog rechtsback, stond net als vorige week linksbuiten. De Comorees kwam zaterdagavond niet lekker uit de verf op zijn nieuwe positie. Veel combinaties met teamgenoten mislukte en ondanks dat er de ruimte was werden er te weinig kansen gecreerd door de Waalwijkers.

Heerenveen daarentegen had niet veel ruimte nodig. Na een goede combinatie tussen Filip Stevanovic en Tibor Halilovic zorgde laatstgenoemde voor een verdubbeling van de voorsprong. Het leek alsof er bij RKC iets knakte want na de 2-0 kwam de uitploeg amper nog over de middenlijn. De Friezen kregen vrij spel en maakten voor rust nog 3-0.

Odgaard geeft RKC vleugels

De meest opvallende man aan Waalwijkse zijde was Jens Odgaard. De Deense invaller kreeg van Joseph Oosting 45 minuten en liet zich gelijk gelden. Hij zorgde in de tweede helft voor veel dreiging en bracht na 68 minuten voetballen een klein beetje spanning terug in de wedstrijd.

De spits zorgde na goed doorstomen van Ahmed Touba voor de 3-1. RKC kreeg vleugels en ging geloven in een comeback. Aanvallend was er veel meer gevaar. In minuut 89 kwam de spanning helemaal terug in de wedstrijd. Richard van der Venne kopte uit een voorzet de 3-2 binnen. In een hectische slotfase ging RKC op zoek naar de gelijkmaker. Echt dichtbij kwam de uitploeg niet meer en dus stond de Waalwijkse club met na 94 minuten met lege handen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.