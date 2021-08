Dronken man misdraagt zich, zet bestuurster uit auto en belandt in greppel

Een dronken automobilist belandde zaterdagnacht met de auto van zijn vriendin in een greppel naast de Erpseweg in Boekel. Dit gebeurde rond een uur 's nachts.

Vervolgens zou de dronken man zelf achter het stuur zijn gekropen en zijn weggereden. Hij zou zijn vriendin hebben laten staan. Op de Erpseweg in Boekel ging het mis. Daar slipte de auto en kwam die in de greppel terecht. De man is aangehouden.