Dronken man wordt agressief, neemt stuur auto over en rijdt in greppel

Een dronken 34-jarige man uit Veghel belandde zaterdagnacht met de auto van vrienden in een greppel naast de Erpseweg in Boekel. Dit gebeurde rond een uur 's nachts.

Vervolgens is de dronken passagier zelf achter het stuur gekropen. In een poging de man te kalmeren en om erger te voorkomen ging de vrouw naast de man zitten, maar hij reed met de vrouw naast zich toch weg met de auto.

Slip

Op de Erpseweg in Boekel ging het mis. Daar slipte de auto en kwam die in de greppel terecht. De dronken man uit Veghel is aangehouden en hij moest zijn rijbewijs inleveren omdat hij dronken autoreed. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.