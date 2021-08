Schennispleger actief in Nuenen, foto van verdachte gaat rond

De verdachte is vastgelegd op de gevoelige plaat (foto: Facebook). vergroot

De politie is in Nuenen en omgeving op zoek naar een schennispleger. Dit nadat er zaterdag aangifte werd gedaan van een voorval op het Bultsepad in Nuenen. Daar stond een man te masturberen terwijl hij een tuin inkeek waar een meisje aan het spelen was.

Van de verdachte is een foto gemaakt. Deze gaat rond op Facebook.

'Foto verspreid onder collega's'

De politie laat zondagochtend weten de zaak 'serieus te nemen en de aangifte te onderzoeken'. "De foto van de verdachte is inmiddels verspreid onder collega’s in de regio ter herkenning", laat een woordvoerder weten.

Of er sprake is van meerdere gevallen van schennispleging door dezelfde verdachte, is niet duidelijk. "Dat zal uit onderzoek moeten blijken", aldus de politie.

