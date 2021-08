Weerman durft garantie te geven op drie droge dagen: 'Met veel zonneschijn'

Foto: Anja Bastiaansen vergroot

Ook deze zondag kunnen we in de loop van de dag te maken krijgen met plaatselijk fikse buien. "Daar kan misschien wat onweer bij voorkomen", vertelt Alfred Snoek van Weerplaza. Maar voor het begin van komende week heeft hij goed nieuws.

"Maandag, dinsdag en woensdag worden droge dagen, die garantie durf ik te geven", vertelde Alfred zondagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "Met naast wat stapelwolken ook veel zonneschijn in de middag. De wind waait uit noordoostelijke richting en is matig van kracht, kracht drie tot vier. De wind is dus wel aanwezig, maar niet storend. Geholpen door de zon weet de temperatuur maandag en dinsdag op te lopen naar 22 of 23 graden. Woensdag moeten we een graadje inleveren."

Dalende temperaturen

Maar later in de week dalen de temperaturen weer. "Dan komen we uit op maximaal 18 tot 20 graden, al zien we ook dan nog regelmatig de zon doorbreken. Donderdag, vrijdag en in het weekend kunnen we met name 's middags met een enkele bui te maken krijgen, maar dit worden geen heel natte dagen."

Ook deze zondag komen in de loop van de dag op steeds meer plaatsen een paar buien tot ontwikkeling. "Plaatselijk echt een flink exemplaar. Hier kan misschien ook wat onweer bij voorkomen. Maar dit wordt niet een volledig verregende dag, er zijn ook zeker droge momenten. De wind gaat wat aanwakkeren. Het is 17 of 18 graden en als even de zon doorbreekt 20, maar dat is het echt voor vandaag."

