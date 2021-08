Twan van Gendt stopt met BMX na vroege uitschakeling op WK

Twan van Gendt vergroot

Twan van Gendt is bij de wereldkampioenschappen BMX al in de kwartfinales uitgeschakeld. De titelverdediger eindigde in de vierde en laatste heat als vijfde en laatste. Hij besloot na de wedstrijd om definitief te stoppen. "Ik heb de laatste twee jaar veel blessures gehad, het lichaam is gewoon op."

De vroege uitschakeling was een teleurstelling voor Van Gendt, die op Papendal juist revanche had willen nemen voor de Olympische Spelen. In Tokio strandde de 29-jarige Van Gendt in de halve eindstrijd. Wellicht dat hij op de mountainbike verder zal gaan, meldt de NOS.

Jay Schippers uit Bergeijk en Joris Harmsen uit Luijksgestel werden uitgeschakeld in de halve finale. Dave van der Burg uit Heesch wist net als Van Gendt de halve finales niet te halen.

Kimmann winnaar

BMX'er Niek Kimmann heeft zijn goede vorm van de Olympische Spelen meegenomen naar het WK. De Nederlander, die knap goud won in Tokio, plaatste zich overtuigend voor de finale die hij vervolgens ook wist te winnen.

