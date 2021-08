Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Loslopende kangoeroe hupt stukje met Peter mee tijdens hardlopen

Peter Leunissen uit Veldhoven kreeg zondagochtend een leuke verrassing tijdens zijn wekelijkse hardloopronde: een loslopende kangoeroe hupte plotseling een stukje met hem mee. Peter schakelde de dierenambulance in. Het gaat om een kangoeroe die een paar dagen geleden ontsnapt is uit Wintelre.

Peter gaat elke zondagochtend hardlopen. Dit keer koos hij voor een rondje om Eindhoven Airport heen. "Aan de achterkant kwam ik op een gegeven moment een kangoeroe tegen. Dat verraste me wel. Ik ben wel eens een keer een hert tegengekomen, maar dat is iets meer voor de hand liggend", lacht hij.

"De dierenambulance was ook wel verrast."

Peter stopte om een foto te maken. "Het dier bleef stilstaan, dus dat leek me wel leuk voor een foto. En toen ik weer ging lopen, hupte hij een stukje mee. Daarna liep het dier weer de andere kant op."

Hij wilde meteen de dierenambulance bellen, maar had geen telefoon bij zich. "Bij het hardlopen gebruik ik altijd mijn iPod voor muziek. Daar heb ik die foto's mee gemaakt. Dus pas thuis kon de dierenambulance gebeld worden. Die waren wel een beetje verrast. Ik heb het ook in een appgroep gezet, in de hoop dat iemand weet waar het dier vandaan komt."

"Ik hoop dat de eigenaar wordt gevonden."

Maar tot dusver heeft Peter nog geen idee van wie het dier is. "Waarschijnlijk is het dier van iemand die hem had als huisdier. Of van de kleine dierentuin die hier in de buurt zit, maar ik weet niet of die kangoeroes hebben. Ik hoop dat de dierenambulance de eigenaar kan vinden."

Zondagavond blijkt dat het gaat om een kangoeroe die een paar dagen geleden ontsnapt is uit Wintelre, van een particuliere eigenaar. Het dier is nauwelijks te vangen en hupt al sinds donderdag rond. "Ik kwam hem toen 's avonds tegen hier in Wintelre. Als je hem probeert te benaderen, loopt hij meteen weg", vertelt een mevrouw uit het dorp.

Zondagmiddag werd de kangoeroe gespot in Waalre. "Alle instanties zijn ingelicht en we doen alles om hem terug te krijgen. Maar het is niet gemakkelijk", zegt de eigenaar van de kangoeroe. Meer wil hij er niet over kwijt.

