Mathieu van der Poel meldt zich af voor WK mountainbike

Mathieu van der Poel (foto: ANP). vergroot

Mathieu van der Poel heeft zich bij bondscoach Gerben de Knegt afgemeld voor de wereldkampioenschappen mountainbike. Die zijn later deze maand in het Italiaanse Val di Sole.

ANP Geschreven door

Van der Poel heeft nog te veel last van een rugblessure. Tijdens de olympische mountainbikewedstrijd kwam de regerend wereldkampioen veldrijden ten val en moest opgeven. In de aanloop naar de WK mountainbike had Van der Poel afgelopen week al een hoogtestage in het Italiaanse Livigno afgebroken.

De Knegt snapt de beslissing van Van der Poel. "Natuurlijk hadden we met Mathieu in goeden doen een medaillekandidaat gehad, maar met het oog op zijn en onze ambities voor de nabije en verdere toekomst, is het verstandig dat Mathieu nu niets forceert", zegt hij.

WK komt te vroeg

Van der Poels ploeg Alpecin-Fenix meldt dat de 26-jarige wielrenner al enkele weken last heeft van pijn in zijn rug. Hoewel de situatie verbetert, komen de WK in Val di Sole te vroeg. "Hij heeft nu als doel zich voor te bereiden op het volgende deel van het seizoen, met daaronder de klassieker Parijs-Roubaix, via de Benelux Tour waar hij de titelverdediger is."

De Nederlander deed een keer eerder mee aan de WK mountainbike. In 2018 pakte Van der Poel brons achter winnaar Nino Schurter. Een jaar later greep hij de titel op de EK mountainbike en won hij in Val di Sole de wereldbekerwedstrijd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.