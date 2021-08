Twee vrouwen gewond na ruzie die uitmondt in steekpartij in Oud Gastel

Bij een steekpartij zondagavond aan de Koopmansstraat in Oud Gastel heeft een vrouw van 31 jaar snijwonden opgelopen. Ook een vrouw van vijftig jaar uit Halsteren raakte gewond, maar zij werd volgens de politie niet gestoken. Beide vrouwen zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de steekpartij ligt volgens de politie 'mogelijk in de relatiesfeer'.

De politie ontving zondagavond rond negen uur een melding dat een vrouw gestoken zou zijn. Agenten die na die melding naar de Koopmansstraat gingen, stuitten daar in een huis op de 31-jarige vrouw met snijwonden. In een ander huis troffen ze de gewonde vrouw van vijftig aan. Zij werd volgens de politie niet gestoken, maar geslagen.

Wat de relatie tussen dader en slachtoffers is, is niet duidelijk. Meer dan dat het gaat om bekenden van elkaar, zegt een woordvoerder van de politie niet. Of de vrouwen aangifte hebben gedaan, is nog niet duidelijk.