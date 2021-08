Jong PSV verslaat FC Eindhoven, TOP Oss in blessuretijd onderuit

Jong PSV heeft de wedstrijd tegen stadsgenoot FC Eindhoven met 3-2 gewonnen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij speelde het laatste halfuur met tien man na een rode kaart voor Doudah. TOP Oss verloor in de blessuretijd met 1-0 van Jong AZ.

Jong PSV-FC Eindhoven 3-2 Jong PSV en FC Eindhoven speelden een levendige en doelpuntrijke wedstrijd. Halverwege stond Jong PSV met 2-0 voor. Fodé Fofana schoot van afstand raak en Mohamed Amin Doudah scoorde via de binnenkant van de paal. Tien minuten na rust was opnieuw Fofana trefzeker, 3-0.

Kort daarna kwam FC Eindhoven terug tot 3-1 via een doelpunt van Dave de Meij. Even later kreeg Doedah zijn tweede gele kaart en mocht vertrekken. Dat was het sein van FC Eindhoven om alles op de aanval te gooien. Verder dan een doelpunt van Enrico Hernandez (3-2) kwam de ploeg van trainer Rob Penders niet.