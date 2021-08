Deze 10 paralympiërs uit Brabant gaan in Tokio voor de medailles

Paralympiër Maikel Scheffers in Tokio vergroot

Op de Paralympische Spelen die vandaag in Tokio beginnen, verdedigen drie Brabanders hun titel: Sanne Voets bij het dressuur, Kelly van Zon bij het tafeltennis en atleet Kenny van Weeghel. Er zijn tien Brabantse paralympiërs naar Tokio afgereisd.

Kenny van Weeghel uit Heeswijk-Dinther

De 40-jarige wheeler deed al vijf keer eerder mee aan de spelen. Hij won vijf medailles waaronder twee gouden. Of hem dat nu weer gaat lukken is de vraag. “Ik heb niet het gevoel dat ik op volle sterkte ben, maar ik heb wel ontzettend zin om te beginnen. Qua voorbereiding heeft de focus met name gelegen op de 100 meter, dus ik hoop daar iets van terug te zien. Mijn verwachtingen van de 400 meter zijn wat minder, maar wie weet wat de Spelen voor effect gaan hebben. Hetzelfde geldt voor de 800 meter, maar dat is meer een tactisch spelletje.”

Kenny van Weeghel won goud in Rio op de 400m vergroot

Sanne Voets uit Rosmalen

De 34-jarige dressuuramazone met een aangeboren afwijking in beide benen won in Rio de Janeiro goud. Ook nu laat ze niets aan het toeval over om goud te veroveren. Zo stond ze wekenlang met haar paard in een sauna in een weiland in Schaijk.

Kelly van Zon uit Dongen

De 33-jarige tafeltennisster werd geboren met een verminderde spierfunctie en problemen aan haar heup en rug. Na de gouden medaille in Rio behoort ze ook nu tot de grote favorieten voor een medaille. Zelf maakt ze een klein voorbehoud. Zo zei ze in gesprek met de tafeltennisbond: “Ik weet niet hoe goed de concurrentie is deze keer: ik heb ze al anderhalf jaar niet gezien. Het is dus moeilijk te voorspellen hoe het toernooi gaat verlopen.”

Kelly van Zon met jaar gouden medaille in Rio vergroot

Kimberly Alkemade uit Den Bosch

De 31-jarige sprintster loopt de 100 en 200 meter in Tokio. Ze verloor op 8-jarige leeftijd bij een busongeluk haar linkerbeen. In het Omroep Brabant tv-programma KRAAK. deed ze haar verhaal (vanaf minuut 19).

Marlene van Gansewinkel uit Tilburg

De 26-jarige atlete is geboren zonder linker onderarm en -been. Ze doet in Tokio mee op de 100 en 200 meter en bij het verspringen. Bij dit laatste onderdeel won ze in Rio een bronzen medaille.

Marlene van Gansewinkel vergroot

Frederique van Hoof uit Helmond

De 20-jarige tafeltennisster met cerebrale parese werd op het laatste moment aan de selectie voor Paralympische Spelen toegevoegd. De kans op een individuele medaille is nihil. Maar aan de zijde van Kelly van Zon kan ze wellicht stunten in de landenwedstrijd.

Maikel Scheffers uit Den Bosch

De erelijst van de 38-jarige rolstoeltennisser is er één om u tegen te zeggen. Hij is de voormalig nummer één van de wereld, won in het enkel- en dubbelspel grandslamtoernooien en in 2008 een bronzen medaille op de Paralympische Spelen.

In het dubbelspel is hij met zijn partner Tom Egberink groot kanshebber op een medaille. “We staan op de wereldranglijst 3e, dan durf ik wel uit te spreken dat we voor een medaille gaan.” In het individuele toernooi is Scheffers een outsider. “Op een goede dag kan ik me nog steeds met de top meten.”

Over de omstandigheden in Tokio voor de paralympische sporters is Scheffer enthousiast. “De Japanners zijn pietje precies, het zit er prachtig uit. De appartementen en de banen zijn goed en het ontbreekt ons aan niets.”

Amy Siemons uit Helmond

De 36-jarige wheeler is gespecialiseerd in de 100 en 200 meter. Op de spelen van 2012 in Londen haalde ze op beide afstanden een zilveren medaille. Ze heeft al aangekondigd dat dit haar laatste paralympische spelen worden.

Amy Siemons in training voor de paralympische spelen vergroot

Niels Vink uit Helmond

Met 18 jaar is de rolstoeltennisser de jongste Brabantse paralympiër. Als baby kreeg hij een bacteriële infectie waardoor hij beide benen en een aantal vingerkootjes verloor. Zijn ambitie verloor hij niet want in Tokio wil hij een medaille winnen. Staat vijfde op de wereldranglijst en heeft alle concurrenten ooit al eens verslagen.

Levi Vloet uit Linden

Werd geboren zonder rechtervoet. Later werd vanwege klachten zijn rechteronderbeen afgezet. De 25-jarige sprinter is gespecialiseerd op de 200 meter en is daarin ook Europees kampioen.

De Paralympische Spelen beginnen dinsdag 24 augustus en duren tot 5 september.

