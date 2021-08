Kijk live mee: studenten-introweek Tilburg van start

De introweek in Tilburg is begonnen. Nieuwe studenten melden zich in Tilburg. Volgende Vorige vergroot 1/2 De introweek in Tilburg is begonnen.

De TOP Week in Tilburg is begonnen. Duizenden jongeren trappen af voor een kennismaking met het studentenleven. Verslaggever Jan Waalen neemt een kijkje in Tilburg. Kijk hieronder live mee.

Duizenden eerstejaars studenten hebben zich maandagochtend ingeschreven voor de TOP Week in Tilburg. Studenten mogen elkaar weer in levenden lijve ontmoetten, terwijl vorig jaar bijna alles online moest gebeuren. Het programma is dit jaar wel aangepast. "Maar het is in ieder geval beter dan vorig jaar", meent de organisatie.

Studenten moesten zich in tijdvakken en op afstand aanmelden voor de TOP Week in twee sportzalen van het Tilburgse studentensportcentrum. Daar kregen de eerstejaars studenten allemaal een bandje, waarmee ze kunnen meedoen aan de diverse activiteiten. Met dit bandje kunnen ze ook afrekenen als ze iets bestellen.

Rouleren

In de sporthal werden de studenten naar een sportveld bij het sportcentrum gestuurd. Daar waren allemaal vakken getekend op het veld. Daar moesten ze op zoek naar het vak van hun groep, de mensen met wie zij gaan deelnemen aan de introductieactiviteiten. Dit gebeurt in kleinere groepen dan normaal.

Ook voor activiteiten gelden er tijdvakken. Zo staan er deze maandagavond bijvoorbeeld een feest en een diner op het programma. Dan zitten er in een hal 1500 mensen aan het diner en tegelijkertijd in een hal daarnaast 1500 voor een zittend feest. Na anderhalf uur wordt er gewisseld.

Dit lijken flinke aantallen, maar dit mag want dit is twee derde van de normale bezetting van deze hal. En de deelnemende studenten zijn allemaal gevaccineerd tegen het coronavirus of hebben een test voor toegang gedaan. Dit was een van de voorwaarden om zo'n groot evenement te mogen houden.

Beter dan vorig jaar

Natuurlijk zijn er ook introductie-activiteiten bij de universiteiten en hogescholen zelf en de studenten gaan ook naar studentenverenigingen. Het is de gewoonte om bij een studentenvereniging te gaan eten en daar zo kennis mee te maken. Ook dit gebeurt nu in kleinere groepen. Daardoor kan niet iedereen naar alle studentenverenigingen gaan om kennis te maken, want daarvoor is er niet genoeg ruimte.

De organisatie van de TOP Week is hierdoor een heel geregel. "Maar zo hopen we de studenten toch een leuke introductieweek te bezorgen. Het is beter dan vorig jaar, want toen moest zowat alles online gebeuren", legt Mart Senden van de organisatie uit.

'Vooral veel bier drinken'

"Ik merk nog niet zo heel veel van de coronamaatregelen", vertelde een van de eerstejaars studenten. "Het valt allemaal wel mee. Het ziet er redelijk normaal uit. Ik denk dat ik in een leuke groep ben beland, al ken ik deze mensen nu pas een uur. We gaan veel plezier maken."

Ook twee Griekse studenten hebben hun introductiegroep inmiddels leren kennen. Wat zij van de TOP Week verwachten? "Vooral veel bier drinken! We zijn gevaccineerd, dus het mag."

