Geldwagen klemgereden door politie in Eindhoven

Een geldwagen van Brinks is maandagochtend door verschillende eenheden van de politie klemgereden in Eindhoven. Dit gebeurde nadat de bestuurder van de geldwagen volgens een woordvoerder van de politie 'onbedoeld de noodknopprocedure in gang zette'. Het ging volgens haar om een zogenoemd 'broekzakgesprek'.

Sandra Kagie Geschreven door

Wanneer de noodknopprocedure in gang wordt gezet, wordt de politie ingeschakeld omdat bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met een overval of kaping. Het ging in dit geval om een gezamenlijke actie van de politie, de marechaussee en de landelijke eenheid van de politie.

Zo stuurde de landelijke eenheid een helikopter de lucht in. De geldwagen werd van verschillende kanten klemgereden op de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven. Omdat niet meteen duidelijk was wat er precies aan de hand was, ging de politie met getrokken wapens op het voertuig af.

Misverstand

Uiteindelijk bleek het volgens een woordvoerder van de politie om een misverstand te gaan. De Veldmaarschalk Montgomerylaan is ongeveer een halfuur afgesloten geweest.

De geldwagen werd klemgereden op de Montgomerylaan in Eindhoven (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision). vergroot

