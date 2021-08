'De mooiste prijs ooit', Berry van Aerle won Europacupfinale van Benfica

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De verwachtingen en voorspellingen van PSV-supporters voor PSV-Benfica

Het hart van Berry van Aerle gaat nog altijd sneller kloppen als hij terugdenkt aan 1988 toen PSV in de Europacupfinale won van Benfica. Dinsdagavond staat hetzelfde affiche op het programma voor een plek in de Champions League. Met de oud-speler van PSV kijken we terug naar de finale van 1988 en vooruit naar de wedstrijd van dinsdag.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“Het eerste wat ik mij nog herinner van die finale is dat iedereen het een saaie wedstrijd vond. Dat is ook logisch want bij een finale komt veel druk kijken” vertelt Van Aerle. De Helmondse verdediger heeft kort geleden nog de hele wedstrijd teruggekeken en zag zichzelf uitstekend spelen.

“In de krant stond een dag later de kop ‘Van Breukelen, Nielsen en Van Aerle houden PSV op de been’, dat is natuurlijk prachtig om te lezen. Het was ook terecht, want ik speelde een geweldige wedstrijd. Uiteindelijk hebben we als team ook verdiend gewonnen.”

Om de Europa Cup I te winnen moesten er na een bloedeloze 0-0 strafschoppen worden genomen. Doordat doelman Hans van Breukelen de zesde penalty van Benfica pakte, ging de ‘cup met de grote oren’ mee naar Eindhoven.

"Ik bewaak die beker met heel mijn leven."

Terugdenkend aan de penaltyserie is Van Aerle nog altijd blij dat hij geen penalty hoefde te nemen. “Ik was geen specialist. Ik stond ook onderaan het lijstje, dat was achteraf maar goed ook.” Want ook voor de nuchtere rechtsback was het zenuwslopend. “Je speelt voor het hoogste haalbare. Die druk is dan heel hoog. De hele wereld kijkt ernaar, dat doet wel iets met een voetballer.”

In zijn woonkamer bewaart de oud-speler van PSV een replica van de beker. Die heeft elke speler gekregen. “Ik bewaak die beker met heel mijn leven, ik koester deze herinnering. Ik ben er zo trots op. Het is, samen met het EK later die zomer, de mooiste prijs die ik heb gewonnen.”

De PSV-spelers lopen een ereronde door het stadion met de gewonnen Europa Cup 1 (Foto: ANP) vergroot

Voor PSV zijn de belangen dinsdag iets minder groot, maar toch staat er veel druk op hetzelfde affiche als 31 jaar geleden. Van Aerle kijkt uit naar de wedstrijd. “PSV heeft zeker geen slechte uitgangspositie na de 2-1 nederlaag in Lissabon. Als ze zo spelen zoals in de tweede helft acht ik de kans zeer groot dat we doorgaan naar het hoofdtoernooi.”

“Het is superbelangrijk voor de club, supporters en spelers. Ik schat de kans op 70 procent dat het goed gaat komen.”

Mocht PSV dinsdag doorgaan ten koste van Benfica, dan heeft het nog een hele lange weg te gaan wil het de prestatie uit 1988 evenaren. Van Aerle droomt in ieder geval hardop over eenzelfde scenario. “Morgen wordt de eerste stap gezet. Daarna kunnen alle ploegen in het hoofdtoernooi voor een verrassing zorgen. Je moet stapsgewijs verder dromen en hopen dat er een wonder mogelijk is.”

