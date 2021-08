Gestolen container met 195 elektrische fietsen: negen mensen opgepakt

vergroot

De politie heeft in Brabant een container met 195 elektrische fietsen teruggevonden die eerder op maandag was gestolen in het Gelderse Wijchen. Na het traceren van de gestolen goederen, zijn negen verdachten aangehouden.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het is niet duidelijk waar precies de container is aangetroffen. De politie vermeldt geen exacte locatie. Wel maakte ze bekend dat de container met behulp van een track & trace-systeem is opgespoord. Het leidde naar een pand in Noord-Brabant.

Ook over de identiteit van de opgepakte personen deed de politie geen verdere mededelingen.

