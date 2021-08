Tilburg Ten Miles opnieuw afgelast door coronaregels

Tilburg Ten Miles gaat dit jaar niet door. Het hardloopevenement zou op 25 en 26 september worden gehouden. Volgens de organisatie is er nog te veel onzekerheid rondom de coronamaatregelen om het evenement met duizenden lopers en vele toeschouwers door te laten gaan.

Na de laatste persconferentie van premier Rutte was de organisatie nog positief over het doorgaan van het hardloopevenement. Vooral het loslaten van de anderhalvemeterregel op 20 september leek het evenement mogelijk te maken.

Volgens directeur Henk van Doremalen is een hardloopevenement van deze omvang nog niet haalbaar: "De huidige situatie brengt zoveel onzekerheden met zich mee, dat we nu een besluit hebben moeten nemen. We konden niet langer wachten op duidelijkheid over beperkende maatregelen die na 20 september gelden. Het is een waar volksfeest geworden, waar het handhaven van de anderhalvemetermaatregelen niet realistisch is."