Ambulancechauffeur randt patiënte aan tijdens massage: celstraf geëist

Een man uit Geldrop moet twee maanden de cel in, als het aan justitie ligt. Hij zou een vrouw, die hij tijdens zijn werk als ambulancechauffeur leerde kennen, meerdere keren hebben aangerand tijdens massages.

Intieme plekken Tijdens de behandelingen ging de man meerdere keren over de schreef, vindt justitie. De vrouw werd tijdens de massages op intieme plekken aangeraakt, zoals haar billen: “Die aanrakingen hadden niets te maken met de behandeling en zijn des te kwalijker omdat de vrouw van tevoren had aangegeven dat ze moeite heeft met aanraking door anderen.”

Excuses Na de gebeurtenissen heeft de vrouw via WhatsApp aangegeven dat ze geen gebruik meer wilde maken van zijn diensten: “In deze gesprekken geeft de verdachte toe dat hij veel te ver is gegaan en biedt hij ook zijn excuses aan.”

Tijdens de zitting bleef hij ontkennen dat hij iets verkeerd heeft gedaan en legde hij de berichten anders uit. Voor de officier van justitie was het duidelijk: ”Deze man heeft flink misbruik gemaakt van het vertrouwen van de vrouw en had, zeker met zijn achtergrond, beter moeten weten.”

Behalve de twee maanden cel eiste de officier ook nog eens vier maanden voorwaardelijke celstraf die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. De uitspraak in deze zaak is over twee weken.