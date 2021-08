Motorrijder (30) ernstig gewond bij aanrijding in Waalwijk

Een 30-jarige motorrijder uit Altena is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Waalwijk. Hij werd geraakt door een auto.

Onderzoek

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Die landde in de buurt. De motorrijder is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts en de verpleegkundige die in de traumaheli zaten, gingen allebei mee in de ambulance.